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    • 31.10.2020 11:19
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    Polonya'da halk, yasağına karşı sokağa döküldü

    Polonya'da geçen hafta Polonya 'nin ı yasaklayan bir karar almasına karşı çıkanlar sokağa döküldü. cular "Kürtaj yasağına hayır" sloganları attı.

    DHA
    O ülkede halk, kürtaj yasağına karşı sokağa çıktı

    Polonya Anayasa Mahkemesi, ülkede gerçekleştirilen kusurlu doğumlardaki artış nedeniyle yapılan kürtajların anayasaya aykırı olduğuna karar verdi.

    BİNLERCE POLONYALI SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
    Karara karşı çıkan binlerce Polonyalı protesto için başkent Varşova'da sokaklara döküldü.

    Protestocular, "Kürtaj yasağına hayır" sloganları attı.

    Öte yandan Polonya hükümeti ülkede artan koronavirüs vakaları sebebiyle sosyal mesafenin göz ardı edildiği protestoları düzenleyenlere karşı, hukuki işlem yapılacağını açıkladı.
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