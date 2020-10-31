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    • Dünya
    • 31.10.2020 11:33
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    • 31.10.2020 11:34
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    'de lüks aracın kaputunun altından 3 metre uzunluğunda dev çıktı

    'nin eyaletinde aracında meydana gelen teknik sorun nedeniyle aracının kaputunu açan kişi neye uğradığını şaşırdı. Kaputun altında 3 metrelik dev yılanını gören sürücü uzman ekipleri çağırdı. Gelen ekipler yılanı olduğu yerden çıkardı.

    DHA
    Kaputu açtı şoke oldu! Tam 3 metre

    ABD'de bir araç servisinde korkutan bir olay yaşandı.Ülkenin Florida eyaletinde bulunan Dania Beach kentinde bir kişi aracında meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle aracının kaputunu açtı.

    3 METRELİK PİTONLA KARŞILAŞTI
    Gördüğü olay karşısında şaşkına dönen kişi, aracın kaputunda 3 metrelik dev pitonla karşılaştı.

    Otomobilin sürücüsü, yılanı almak için Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'nu aradı.

    PİTON GÜVENDE
    Olay yerine gelen Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'na (FWC) bağlı ekiplerin, dev pitonu kaputtan çıkardığı ifade edildi.

    Yetkililer, pitonun güvende olduğunu açıkladı.
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