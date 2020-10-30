Dünyanın çoğu Kovid-19 salgınının yeni dalgalarını kontrol altına almak için mücadele ederken, Tayvan'da art arda 200 gündür ülke içi bulaşma kaynaklı koronavirüs vakası yok! Dışişleri Bakanı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Çin'in bir hastalığı gizlediğini duyduklarında, bunun SARS benzeri bir salgın olacağını anladıklarını söyledi. İşte, ülkenin ilginç corona virüs vaka sayısı durumu...
Tayvan, dünyada en az koronavirüs vakası görülen ülkelerden biri oldu. 23 milyonluk ada en son 12 Nisan'da Paskalya Pazarı pazarında yerel olarak bulaşan bir vaka bildirdi. Bu bulaşmadan sonra perşembe günü Tayland, 553 vaka olduğunu doğruladı ve bunlardan sadece 55'i ülke içinde bulaşmıştı. Yine o gün yedi ölüm kaydedildi. Sonrasında 200 günlük 'sıfır yerel vaka' rekoru başladı.
ABD'DE GÜNLÜK 90 BİN VAKA, TAYVAN'DA 0
Uzmanlara göre Paskalya, Amerika Birleşik Devletleri için önemli bir dönüm noktasıydı, çünkü ABD Başkanı Donald Trump bir ay önce ülkenin "açılmasını ve tatile gitmeye can attığını" istediğini söylemişti.
Bu noktada, 1.7 milyon insan enfekte olmuş ve 110.000 kişi virüs tarafından öldürülmüştü - küresel olarak. Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre Cuma günü bu rakamlar 45 milyon vakayı ve 1.1 milyondan fazla ölümü geçti.
Tayvan'ın dönüm noktası olan başarısı, Fransa ve Almanya'nın yeni kısıtlamaları yürürlüğe koyduğu ve ABD'nin bir günde 88.000'den fazla rekor vaka tespit ettiği bir hafta içinde geldi. Yaklaşık 21 milyonluk nüfusuyla Tayvan ile benzer bir nüfus büyüklüğüne sahip olan Florida eyaletinde, yalnızca Çarşamba günü 4.188 vaka tespit edildi.
Uzmanlara göre, Tayvan hiçbir zaman sıkı karantina kuralları çıkarmak zorunda kalmadı. Çin'de olduğu gibi sivil özgürlükler üzerindeki sert kısıtlamalara da başvurmadı.
Bunun yerine, Tayvan'ın tepkisi hıza odaklandı. Tayvanlı yetkililer, virüsün ilk kez tespit edildiği Wuhan'dan direkt uçuşlardaki yolcuları 31 Aralık 2019'da taramaya başladı. Virüsün çoğunlukla söylentilere ve sınırlı raporlamaya konu olduğu dönemde böyle bir karar alması Çin tarafından tepki ile karşılanmıştı.
Tayvan, 21 Ocak'ta bildirilen ilk yeni koronavirüs vakasını doğruladı ve ardından Wuhan'dan gelenlerin adaya seyahat etmesini yasakladı.
Tayvan'ın seyahat kurallarına göre Çin, Hong Kong ve Makao'dan gelen tüm yolcuların taramaya tabi tutulması gerekiyordu. Ancak Tayvan'ın Batı'daki ülkelerin sahip olmadığı avantajlara sahip olması sayesinde hiç vaka yaşamadığı düşünülüyor.
Biri coğrafya… Tayvan bir ada ülkesi ve bu nedenle yetkililerin sınırlarından giriş ve çıkışı kontrol etmesi daha kolay. İkinci avantajı ise daha önce SARS'tan dolayı tecrübeli olmaları.
Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu geçen ay verdiği bir röportajda, Tayvan'ın 2003 yılında şiddetli akut solunum sendromu (SARS) salgınından muzdarip olduktan sonra, bir pandemiyle başa çıkma kapasitesini artırmak için çalıştığını söyledi.
"Bu yüzden, Çin'de hastaların tecrit altında tedavi edildiği bazı gizli zatürre vakaları olduğunu duyduğumuzda, bunun benzer bir şey olduğunu biliyorduk" dedi.