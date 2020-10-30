Tayvan, dünyada en az koronavirüs vakası görülen ülkelerden biri oldu. 23 milyonluk ada en son 12 Nisan'da Paskalya Pazarı pazarında yerel olarak bulaşan bir vaka bildirdi. Bu bulaşmadan sonra perşembe günü Tayland, 553 vaka olduğunu doğruladı ve bunlardan sadece 55'i ülke içinde bulaşmıştı. Yine o gün yedi ölüm kaydedildi. Sonrasında 200 günlük 'sıfır yerel vaka' rekoru başladı.

ABD'DE GÜNLÜK 90 BİN VAKA, TAYVAN'DA 0

Uzmanlara göre Paskalya, Amerika Birleşik Devletleri için önemli bir dönüm noktasıydı, çünkü ABD Başkanı Donald Trump bir ay önce ülkenin "açılmasını ve tatile gitmeye can attığını" istediğini söylemişti.