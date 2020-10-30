Azerbaycan birliklerine saldırma girişiminde bulunan Ermenistan ordusu kayıplar verdi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 29 Ekim gün boyunca ve 30 Ekim sabaha karşı yeni insani ateşkes ihlallerini sürdüren Ermenistan ordusunun, Azerbaycan ordusunun birliklerinin bulunduğu mevkileri ve cephe hattına yakın sivil yerleşim birimlerine çeşitli silahlarla, top ve roketatar sistemleriyle ateş açtığı belirtildi.
Açıklamada, Ağdere, Hocavend ve Gubadlı istikametinde Azerbaycan birliklerine saldırma girişiminde bulunan Ermeni askerlerinin engellendiği bildirildi.
Cephenin farklı yönlerinde çıkan çatışmalarda Ermenistan'a ait çok sayıda asker, 2 Su-25 savaş uçağı, 3 T-72 tankı, 2 adet"SMERCH" ve 1 BM-21 "Grad" çok namlulu roketatar sistemi, 10 topçu bataryası, 2 "Gvozdika" kundağı motorlu obüs, 1 "Osa" uçaksavar roket sistemi, 1 P-18 radar istasyonu ve 4 askeri aracın imha edildiği aktarıldı.
The firing position of the "Smerch" MLRS belonging to the Armenian Armed Forces, which fired at the civilians and civilian infrastructure in Barda, was located.— Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) October 30, 2020
On October 29, at about 15.18, the "Smerch" MLRS was destroyed by the accurate fire of our units. pic.twitter.com/LceYZCjQMc
Açıklamada, tüm cephe boyunca durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu bildirildi.
BERDE'Yİ ATEŞE TUTAN 'SMERÇ' İMHA EDİLDİ
Gelen son dakika haberine göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Berde kentinde sivilleri ve sivil altyapıyı ateşe tutan Ermenistan güçlerine ait 'Smerç' roketatarının atış mevkisinin Azerbaycan ordusu birimleri tarafından tespit edilerek, imha edildiği belirtildi. O anlara ilişkin görüntüler de yayınlandı.