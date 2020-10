Cephenin farklı yönlerinde çıkan çatışmalarda Ermenistan'a ait çok sayıda asker, 2 Su-25 savaş uçağı, 3 T-72 tankı, 2 adet"SMERCH" ve 1 BM-21 "Grad" çok namlulu roketatar sistemi, 10 topçu bataryası, 2 "Gvozdika" kundağı motorlu obüs, 1 "Osa" uçaksavar roket sistemi, 1 P-18 radar istasyonu ve 4 askeri aracın imha edildiği aktarıldı.



The firing position of the "Smerch" MLRS belonging to the Armenian Armed Forces, which fired at the civilians and civilian infrastructure in Barda, was located.

On October 29, at about 15.18, the "Smerch" MLRS was destroyed by the accurate fire of our units. pic.twitter.com/LceYZCjQMc