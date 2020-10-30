Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 9 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Cebrail'in Hüdaverdili, Kurbantepe, Şahveledli ve Hubyarlı, Zengilan'ın Aladin ve Vecneli, Kubadlı'nın Kavdadık, Memer, Mollalı köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 190 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.



Öte yandan Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarıyla ilgili son gelişmeleri, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, paylaştı.





Hacıyev'in açıklamalarından satır başları;

Ermenisten Azerbaycan'a saldırılarda birçok savaş suçu işledi.

Ermenistan bu saldırılardan işgalci, saldırgan bir ülke olarak tam sorumludur.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı en acımasız askeri suçu Hocalı soykırımıydı. Bu eylemler sürüyor.

Ermeni silahlı kuvvetleri askeri saldırı görevi yürütüyor. Ermeni topraklarından füzelerin ateşlenmesi ve sivillerin ölümü de Ermenistan yönetiminin sorumluluğunu teyit ediyor. Bugün çatışmaya katılanların çoğu Ermeni vatandaşı.

Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarında yasa dışı yerleşim politikası yürütüyor.

Emenistan işgal altında tuttuğu toprakların demografik yapısını değiştiriyor.

Azerbaycan vatandaşlarına karşı suç işleyen taraflara karşı ulusal hukuk sistemimizde de adım atacağız. Ermenistan'ın Azerbaycan karşı işlediği suçlar hakkında soruşturma başlattık.

İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü, Berde'ye misket bombası atıldığını teyit etti. Bu iki örgütün temsilcilerinin kısa zamanda Azerbaycan'ı ziyaret etmesini bekliyoruz.







Berde'ye misket bombası atıldığını kanıtlayan yeterli delillere sahibiz.

Hocalı soykırımına gereken tepki verilseydi, Ruanda soykırımı gibi diğer soykırımlar önlenebilirdi.

Ortadoğu'dan getirilen Ermeni asıllı insanlar, işgal edilen bölgelere yasadışı bir şekilde yerleştirildi. Bunların her biri savaş suçu olarak sınıflandırılmalıdır.

Azerbaycan Ermenistan'ın işgal ettiği topraklarda yasa dışı yerleşimler yapmasını AİHM'e taşıyacak.

Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev ise şunları ifade etti:

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan silahlı kuvvetleri tarafından yurt dışından getirilen çok sayıda kişiye karşı ceza davası açtı.







91 sivil vatandaşımız yaşamını kaybetti, 400 sivil yaralandı. 92 bina kullanılamaz hale geldi. 1 bebek, 10 çocuk, 27, kadın, 53 erkek, 15 yaşlı sivil yaşamını yitirdi. 14 bebek, 36 çocuk Ermenistan'ın attığı füzeler sonucu yaralandı.

Saldırılarda Berde'de 27, Gence'de 26, Terter'de 17 sivil yaşamını yitirdi. Gence'ye toplam 5 füzeli saldırı gerçekleştirildi. 7 aile tamamen yok oldu. 4 çocuk her 2 ebeveynini kaybetti.

Ermenistan 7 kez 'Scud' roketleri kullandı. Füzeler Ermenistan'ın Vardenis şehrinden ve işgal altındaki topraklardan atıldı.