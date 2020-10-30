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    • Dünya
    • 31.10.2020 06:31
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    • 31.10.2020 06:31
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    Veliahtı Zayed’in 'paralı' gazetecisinden alçak paylaşım!

    ’de dün öğlen saatlerinde meydana gelen 6,6’lık ’de büyük üzüntüye neden olurken veliahtının yardakçısı gazeteci Hamad alçak paylaşımlarda bulundu. Dünya Türkiye’ye yardımda bulunma çağrısı yaparken Al Mazrouei, “Bugün Cuma, Türkiye bütün camileri ’nın yıktığını iddia ediyor. ’den cevap verdi” paylaşımını yaptı. Alçak paylaşıma binlerce tepki yağdı.

    BAE veliahtının 'paralı' gazetecisinden alçak paylaşım!

    ile ilişkilerini düzelttikten sonra Müslümanlara karşı olan düşmanlığını gizlemeyen alçaklığa devam ediyor.

    İZMİR'DEKİ DEPREMLE ALAY ETTİ
    BAE Zayed'in 'paralı' gazetecisi Hamad alçak paylaşımlarına devam ediyor. Al Mazrouei, 'deki in ardından, ''Bugün Cuma, 'nin bütün camileri 'yı yıktığını iddia ediyor. 'den cevap verdi.'' paylaşımını yaptı. Bu paylaşıma binlerce kişi tepki gösterdi.

    PEYGAMBER EFENDİMİZ'E HAKARET ETMİŞTİ
    BAE'de Zayed'in paralı gazetecisi Hamad Al Mazrouei, İsrailli bir gazeteye röportaj vererek alçakça ifadelerle Peygamber Efendimiz'e (S.A.V.) suçlamalar yöneltmişti. 'Hayber'de Yahudilere haksızlık etme' iftirasını atan Mazrouei, "Onları Medine'den kovdu. 629'da Medine'den ihraç edilen Hayber Yahudileri için İsrail'den özür diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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