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    • Dünya
    • 29.10.2020 15:58
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    • 29.10.2020 15:58
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    Son dakika: 'da şoke eden vakası! Salgının başından bu yana en yüksek vaka!

    Son dakika haberleri... 'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 8 bin 293 kişiye korona virüs teşhisi konuldu. Ülkede salgın başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısı olarak kayda geçti.

    Ülke şokta! Salgının başından bu yana en yüksek vaka!

    Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte, 8 bin 293 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 399 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti.

    Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 596 bin 941'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 34 bin 113'e ulaştığını açıkladı. İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısında büyük artış yaşandı.

    Son 24 saatte 8 bin 293 kişiye korona virüs teşhisinin konulmasıyla, salgın başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti.

    Son verilerle salgın başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısı olduğunu sözlerine ekleyen Sözcü Lari , Tahran, İsfahan, Kum, Doğu , Güney Horasan, Semnan, Gazvin, Loristan, Erdebil, Huzistan, Kirmanşah, Kohgiluye ve Buyer Ahmed, Gilan, Buşehr, Zencan, İlam, Rezevi Horasan, Mazenderan, Çaharmahal ve Bahtiyari, Elburz, Batı Azerbaycan, Merkezi, Kirman, Kuzey Horasan, Hamedan, Yezd ve Kürdistan eyaletlerinin kırmızı bölgeler olduğunu belirtti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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    Haberler Dünya Son dakika: İran'da şoke eden koronavirüs vakası! Salgının başından bu yana en yüksek vaka!