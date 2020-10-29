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    • 30.10.2020 06:00
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    SON DAKİKA: 'da Ermeni eylemcileri eden Türklere polis saldırdı!

    Son dakika haberine göre, 'nın Dijon kentinde polis, Ermeni göstericileri eden Türklere müdahale etti. Fransa'nın Vienne kentinde, 'de yanlısı gösteri yapan protestocuların A7 otoyolunu kapatarak işe giden Türklere saldırması sonucu 5 kişi yaralanmıştı. Bu kişilerden biri hastaneye kaldırılmıştı.

    AA


    'nın Dijon kentinin merkezinde bir grup Türk, 'de Vienne'de yanlısı gösteri yapan cuların Türklere saldırıp onları yaralamasını protesto etti. ￼￼

    paylaşılan görüntülere göre bir grup Türk, ellerinde Türk bayraklarıyla kentte yürüdü.

    Polis buna son vermek için gruba biber gazıyla müdahale etti. ￼


    kentinde de Türklerin dün Ermeni eylemcileri protesto etmek için düzenlendiği gösteriye polis müdahale etti. Valilikten yapılan açıklamada, eylem yapan 65 Türk'e para cezası verildiğini belirtildi.

    Fransa'nın Vienne kentinde, 28 Ekim'de Ermenistan yanlısı gösteri yapan protestocuların A7 otoyolunu kapatarak işe giden Türklere saldırması sonucu 5 kişi yaralanmıştı. Bu kişilerden biri hastaneye kaldırılmıştı.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sırtlarında Ermenistan bayrağı taşıyan protestocu grubun, ellerindeki sopalarla iki kişiyi aralarına alarak dövmesi yer alıyor.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Fransa'da Ermeni eylemcileri protesto eden Türklere polis saldırdı!