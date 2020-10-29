Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 29.10.2020 10:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.10.2020 10:17
    ABONE OL

    SON DAKİKA: 'da yeni 'Kovid-19' rekoru: 16 bin 774 kişiyle en yüksek günlük vaka kaydedildi

    Son dakika haberine göre, 'da yeni tip (Kovid-19) salgınında, 16 bin 774 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 89 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı ise 10 bin 272’e yükseldi.

    AA
    Almanya'da yeni 'Kovid-19' rekoru

    'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 16 bin 774 artarak toplam 481 bin 13'e yükseldi.

    Bugün açıklanan rakam, salgının başından bu yana Almanya'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

    Son 24 saatte 89 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı ise 10 bin 272'e yükseldi.

    Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 339 bin 200'e ulaştı.




    YOĞUM BAKIM ÜNİTELERİNDEN SORUMLU DOKTORLAR ENDİŞELİ
    Hamburg-Eppendorf Hastanesi yoğum bakım ünitesi sorumlusu Stefan Kluge, yaptığı açıklamada, vaka artışını endişeyle karşıladıklarını söyledi.

    Kluge, enfekte olanların yaklaşık yüzde 5'inin hastanede ve yüzde 2'sinin yoğun bakım ünitesinde tedavi edilmesi gerektiğini belirtti.

    70 yaş üzeri kişilerde yüzde 50'nin üzerinde ölüm riski olduğunu belirten Kluge, Almanya'da ölenlerin yaş ortalamasının 79 olduğunu aktardı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya SON DAKİKA: Almanya'da yeni 'Kovid-19' rekoru: 16 bin 774 kişiyle en yüksek günlük vaka kaydedildi