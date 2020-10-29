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    • Dünya
    • 29.10.2020 21:13
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    • 29.10.2020 21:13
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    koronavirüs milyonu geçti

    'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, toplam 45 milyondan fazla kişiye bulaştı. Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında ise zirvede bulunuyor.

    Korkunç tablo! 45 milyonu geçti...

    yeni tip koronavirüs (Kovid-19) milyonu geçti.

    Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, 'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 45 milyon 64 bin 700 oldu.

    ABD ZİRVEDE

    , 9 milyon 148 bin 462 vaka sayısıyla birinci sırada yer alırken, bu ülkeyi 8 milyon 71 bin 189 vaka ile , 5 milyon 474 bin 840 vaka ile , 1 milyon 581 bin 693 vaka ile , 1 milyon 235 bin 132 vaka ile , 1 milyon 194 bin 681 vaka ile , 1 milyon 130 bin 533 vaka ile Arjantin, 1 milyon 41 bin 935 vaka ile , 965 bin 340 vaka ile ve 906 bin 863 vaka ile , 894 bin 928 vaka ile Peru izliyor.

    Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 183 bin 78 kişi yaşamını yitirdi, 32 milyon 856 bin 483 kişi virüsü yenerek, sağlığına kavuştu.

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    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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    Haberler Dünya Dünyada koronavirüs vaka sayısı 45 milyonu geçti