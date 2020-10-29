ABD'nin yasada belirtildiği üzere İsrail'in askeri üstünlüğünü koruması gerektiğini kaydeden Engel, "İsrail, şimdi bölgede F-35'e özel erişimi bulunan ülke olmasıyla son birkaç yıldır askeri üstünlüğünü garanti altına almış durumdadır. Kongre, bu satışı değerlendirirken statükoda yapılacak bu değişikliğin İsrail'in askeri avantajını riske attığını değerlendirmelidir." görüşünü paylaştı.

F-35 teknolojisinin Rusya ve Çin gibi ülkelere karşı da korunması gerektiğine işaret eden Engel, ABD'nin bu teknoloji konusunda kesin bir teminat alması gerektiğini söyledi.

F-35'lerin bir Arap ülkesine satılmasıyla bölgede başka ülkelerce de bu uçağa talep olacağına dikkati çeken Eliot Engel, "İsrail ile normalleşmenin bedeli gelişmiş silahların verilmesi midir? Bu, akıllıca mı?" diye sordu.