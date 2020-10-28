SON DAKİKA HABERİ... Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa'da yeniden zirve yaptı. Son 24 saatte açıklanan rakamlar hiç iç açıcı değil. Avrupa'da salgının ana merkezi olan İtalya'da son 24 saatte 24 bin 991 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 205 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı.
İtalya'da son 24 saatte 24 bin 991 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 205 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 589 bin 766'ya, toplam can kaybı ise 37 bin 905'e ulaştı. Ülkede 275 bin 404 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.
İNGİLTERE'DE 310 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İngiltere'de son 24 saatte 24 bin 701 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 942 bin 275'e yükseldi.
İngiltere'de son 24 saatte 24 bin 701 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 310 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 942 bin 275'e, toplam can kaybı ise 45 bin 675'e ulaştı.
İSPANYA'DA 168 KİŞİ ÖLDÜ
İspanya'da son 24 saatte 19 bin 765 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 194 bin 681'e ulaştı.
İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 19 bin 765 kişide daha virüs tespit edildiği, 168 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 194 bin 681'e, toplam can kaybı ise 35 bin 466'ya ulaştı.
ALMANYA'DA ÖLÜ SAYISI ARTTI
Almanya'da son 24 saatte 13 bin 784 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 477 bin 203'e ulaştı.
Almanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 13 bin 784 kişide daha virüs tespit edildiği, 83 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Toplam vaka sayısı 477 bin 203'e, toplam can kaybı ise 10 bin 347'ye ulaştı.