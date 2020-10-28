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    • 28.10.2020 10:20
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    İşgalci Ermeni su eriyor! İki bin kişiye emir verildi 300 kişi geldi

    Son dakika haberi... Açıklanan kararına rağmen saldırılarına devam eden işgalci su, ordusunun verdiği sert karşılık sonrası çok sayıda kayıp vererek geri çekilmek zorunda kalırken bölgeden dikkat çeken bir bilgi daha geldi. Ermenistan'da iki bin kişiye savaşmak üzere emir verilmesine rağmen birçok asker ve polisin cepheye gitmeyi reddetmesi üzerine sadece 300 kişinin toplanabildiği öğrenildi.

    İHA
    İşgalci Ermeni ordusu eriyor!

    tarafından yapılan açıklamada, 27 Ekim gün boyunca ve 28 Ekim sabaha karşı yeni insani ihlallerini sürdüren sunun Azerbaycan ordu birliklerinin bulunduğu mevkilere ve cephe hattına yakın sivil yerleşim birimlerine çeşitli silahlarla ateş açtığı belirtildi.

    Açıklamada Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Zengilan ve Gubadlı istikametinde Azerbaycan birliklerine saldırma girişiminde bulunan Ermeni askerlerinin kayıplar vererek geri çekildiği ifade edildi.

    2 BİN ASKER YERİNE 300 ASKER TOPLANDI
    Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'dan toplanan askeri personelin işgal altındaki Azerbaycan topraklarına gönderilmeye devam ettiği ve 2 bin kişiye savaşmak üzere emir verilmesine rağmen sadece 300 kişinin toplandığı aktarıldı.

    Birçok asker ve polisin cepheye gitmeyi reddettiği bildirildi.

    İMHA EDİLEN ASKERİ ARAÇLAR
    Cephenin farklı yönlerinde çıkan çatışmalarda Ermenistan'a ait çok sayıda asker, 1 "Osa" uçak savar füze sistemi, 3 BM-21 "Grad" çok namlulu roketatar sistemi 6 D-30, 5 D-20, 1 D-44 obüs, 2 2A36 Giatsint-B obüsü, 1 120 mm havan, 1 Konkurs tanksavar füzesi ve 6 askeri araç imha edildiği aktarıldı. Açıklamada, tüm cephe boyunca durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu bildirildi.

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