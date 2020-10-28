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    • Dünya
    • 28.10.2020 22:22
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    • 28.10.2020 22:30
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    lideri , 'e (S.A.V.) leri savunan Macron'a "ahmak" dedi

    lideri , Fransa Emmanuel Macron'un İslam'a ve 'e (S.A.V.) yönelik i savunmasına tepki göstererek, "Bu ahmakça eylem, kendisini cumhurbaşkanı olarak seçen halkın aklına bir hakaret değil midir?" değerlendirmesini yaptı.

    AA
    İran lideri Hamaney, Macron'a ahmak dedi

    Hamaney, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Fransa'da İslam'a ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaretlere sert tepki gösterdi.

    Mesajında Fransız gençlere hitap eden Hamaney, "Cumhurbaşkanınıza sorun. Allah'ın Peygamberine hakareti neden savunuyor ve onu ifade hürriyeti olarak görüyor? İfade hürriyetinin anlamı, gözde ve mübarek simalara hakaret midir? Bu ahmakça eylem, kendisini cumhurbaşkanı olarak seçen halkın aklına bir hakaret değil midir?" ifadelerini kullandı.

    Hamaney, eleştirilerine şöyle devam etti:

    "Bir sonraki soru da şudur: Holokostla ilgili tereddüt neden suçtur? Holokostla ilgili bir şey yazan neden cezaevine giriyor da Peygambere hakaret serbest oluyor?"

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    Haberler Dünya İran lideri Ali Hamaney, Hazreti Muhammed'e (S.A.V.) hakaretleri savunan Macron'a "ahmak" dedi