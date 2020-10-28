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    • 28.10.2020 17:34
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    • 28.10.2020 17:34
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    li mühendisler, 'nın karşıtı tutumunu etti

    Şeridi'ndeki mühendisler, 'nın karşıtı tutumunu etti. 'nın düzenlediği eylemde, Fransa'nın sergilediği İslam karşıtı tutum aleyhinde sloganlar atıldı.

    Fransa'ya karşı tepkiler çığ gibi! O ülkede de...

    Şeridi'ndeki mühendisler, 'nın karşıtı tutumunu etti.

    'nın düzenlediği eylemde, Fransa'nın sergilediği İslam karşıtı tutum aleyhinde sloganlar atıldı.

    Sendika Başkanı Naci Serhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dinlere yönelik her türlü aşağılama ve hakareti reddettiklerini söyledi.

    Gazze'deki her sendikanın Fransa'nın İslam karşıtı tavrını protesto için eylem düzenlediğini aktaran Serhan, özgürlük naraları atan ülkelerin aynı zamanda özgürlükleri de ihlal ettiğini belirtti.

    Serhan, söz konusu ülkelerin yöneticilerinin kendilerini ve ilkelerini yeniden gözden geçirmeleri gerektiğini vurguladı.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarına Arap ülkelerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

    Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim'de başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına, Fransız mizah dergisi 'nun 'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

    Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'i hedef alan bu karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

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