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    • 28.10.2020 19:47
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    Fransız sol gazete  planlarını açıkladı: 'in amacı 'nin artan nüfuzunu sınırlandırmak

    Başkan 'ın Fransız ürünlerini boykot çağrısı 'da ana gündemini oluşturuyor. Peygamber Efendimize (S.A.V.) hakaret eden 'nun hemen ardından Başkan Erdoğan'ı hedef alması 'den büyük tepki aldı. Solcu Fransa'nın en büyük sol gazetesi , Başkan Erdoğan önderliğindeki Türkiye'nin bölgedede hızla artan etkisini engellemek için Fransa'nın saldırdığını itiraf etti.

    Fransa'yı devreye koymalarının sebebi Türkiye'nin artan gücü

    'da hem sağ hem de sol eğilimli gazeteler, Başkan Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik sarfettiği "zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" sözleri ve Fransız ürünlerini boykot çağrısını eleştiren yazılar yayımlandı.

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    Aynı gazeteler, nefretle zikredilen dergisine gösterilen tepkiyi de sütunlarına taşıdı.

    LE MONDE'DEN İTİRAF

    Solcu Fransız gazetesi Fransız siyasetçilerin düşmanca açıklamalarındaki barbarlığı görmezden geldi. Marie Jego imzalı bir makalede, Fransa'nın 'ye ve İslam dünyasına karşı düşmanca tavrının sebebi de itiraf edildi.

    Makalede "Türk Cumhurbaşkanı Fransız mevkidaşına olan saldırılarını artırınca pazar günü Fransız Büyükelçisi'nin Ankara'dan geri çağrılmasına sebep oldu. İmamların yerelde eğitimini dayatan Paris, Türkiye'nin din aracılığıyla etkisini yayma siyasetini sınırlandırıyor" denildi.

    Böylece, Türkiye'nin bölgesinde artan nüfuzunu sınırlandırmak için Müslümanlara baskı kurduğu ifade edildi.

    AYASOFYA'NIN CAMİYE GERİ DÖNDÜRÜLMESİNE DE TEPKİLİLER

    Aynı gazetede bugün yayınlanan bir başka makalede, Ayasofya'nın ibadete açılması aleştirildi. Erdoğan "Mustafa Kemal'in mirasını reddetmeye kararlı olan Recep Tayyip Erdoğan, 1920-1930 yıllarında Batı yanlısı yönelime son vermek istiyor" denildi.

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    Haberler Dünya Fransız sol gazete Le Monde planlarını açıkladı: Paris'in amacı Türkiye'nin artan nüfuzunu sınırlandırmak