Son dakika haberi... Fransız Milletvekili Autain, ülkede artan İslam karşıtı açıklamalara ilişkin, "Ülkemiz her geçen gün biraz daha faşizm öncesi bir topluma benziyor." dedi. Ülkede mantık ve evrensel aklın yerine kin ve intikam duyguları ile özgürlükleri kısıtlayan yasaların hakim olmaya başladığına işaret eden Autain, "Böyle bir iklim içinde bulunduğumuz devasa sorunları çözmez. Ancak iç savaşa sürekler." değerlendirmesinde bulundu.