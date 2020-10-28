Kardeşiyle birlikte protestocuların arasında kaldıklarını ve dövüldüklerini aktaran Coşgun, "Olay yerinde polis vardı ama müdahale etmediler. Kendimiz kalktık, kaçtık. Ambulansı bekledik, yarım saat oldu gelmedi. Sonra yol açıldı dediler, kendi imkanlarımızla geçtik. Babam Dilaver ve kardeşim Yunus Emre iyi değildi, aracı ben kullandım." dedi.

Mehmet Coşgun, Ermeni protestocuların yakınında 4-5 tane ambulans gördüğünü kaydetti.

KARDEŞİ AĞIR YARALANDI!