



Görgü tanıklarından bir esnaf, yaptığı açıklamada, "Aniden patlama sesini duydum. Büfenin içindeydim. Büfenin önünde duran bir kişi ağır yaralandı. Ne olduğunu anlamadım." dedi.











Kendisinin hafif bir şekilde yaralandığını belirten esnaf, yaralıları hastaneye taşıdığını anlattı.









