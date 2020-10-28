Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 28.10.2020 13:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.10.2020 14:32
    ABONE OL

    SON DAKİKA: yine alçakça sivilleri hedef aldı

    Son dakika haberine göre, 'ın, şehir merkezine düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Saldırıda, 40'tan fazla kişi yaralandı.

    AA



    Ermenistan'ın, Berde şehir merkezine düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Saldırıda, 40'tan fazla kişi yaralandı.

    Ermenistan topraklarından atılan bomba, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın dışındaki Berde kent merkezine isabet etti.




    Ermenistan silahlı güçlerinin, vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgeyi vurması sonucu, 14 kişi hayatını kaybetti. Azerbaycan Başsavcılığı çok sayıda yaralının olduğunu duyurdu.

    Saldırıda, kent merkezindeki caddede park halinde bulunan 3 araç tamamen yandı, iş yerleriyle alt yapılar hasar aldı.


    Görgü tanıklarından bir esnaf, yaptığı açıklamada, "Aniden patlama sesini duydum. Büfenin içindeydim. Büfenin önünde duran bir kişi ağır yaralandı. Ne olduğunu anlamadım." dedi.




    Kendisinin hafif bir şekilde yaralandığını belirten esnaf, yaralıları hastaneye taşıdığını anlattı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya SON DAKİKA: Ermenistan yine alçakça sivilleri hedef aldı