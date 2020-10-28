AB liderleri ayrıca bu yıl sonuna kadar hazır hale gelmesi beklenen aşılarla ilgili ortak yaklaşım konusunda görüş alışverişi yapacak. Bu konuda üye ülkelere dağıtım kriterleri, aşılanacak öncelikli toplum gruplarının belirlenmesi ve lojistik sorunların tartışılması öngörülüyor.

AVRUPA'NIN AŞI ÇALIŞMALARI

AB, bugüne kadar aşı geliştirme çalışmalarında Faz-3 aşamasındaki ilaç üreticileri Johnson and Johnson, AstraZeneca ve Sanofi-GSK ile yüz milyonlarca doz aşı satın almak üzere sözleşme imzaladı. CureVac, BioNTech-Pfizer ve Moderna firmalarıyla yapılan aşı satın alma görüşmeleri de sonuçlandırıldı ancak henüz sözleşme aşamasına gelinmedi.