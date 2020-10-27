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    • Dünya
    • 27.10.2020 17:41
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    • 27.10.2020 17:47
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    sevdalısı , 'da a muhtaç 1400 çocuğun öğle yemeğini karşılıyor

    'nin başkenti 'da bin 400 çocuğa öğle yemeği ı yapan Türk asıllı Alman futbolcu , örnek bir davranışa imza attı. Özil'in salgın sebebiyle mart ayından bu yana öğrencilere yemek yardımı yaptığı kaydedildi.

    AA
    Mesut Özil'den büyük yardım

    İngiliz basınında yer alan haberlere göre, ekiplerinden 'da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, 'nın kuzeyindeki 11 okulda öğrenim gören bin 400 ögrencinin öğle yemeği masrafını üstleniyor.

    Haberde, yıldız futbolcunun yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle mart ayından bu yana öğrencilere yemek ı yaptığı kaydedildi.

    'de öğrencilere sağlanan "ücretsiz yemek kuponu" tartışmaları uzun süredir devam ediyor.

    İngiliz hükümeti 6 haftalık yaz tatili döneminde kupon uygulamasının kaldırılacağını açıklamış, ancak haziran ayında forması giyen Marcus Rashford'un geniş destek gören girişimlerinin ardından hükümet geri adım atmıştı.

    İngiltere'de ücretsiz yemek sistemine kayıtlı yaklaşık 1,3 milyon bulunuyor. Salgın nedeniyle okulların kapalı olması halinde sisteme kayıtlı çocukların ailelerine süpermarketlerde kullanmaları için gıda kuponu veriliyor.

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    Haberler Dünya Türkiye sevdalısı Mesut Özil, Londra'da yardıma muhtaç 1400 çocuğun öğle yemeğini karşılıyor