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    • 27.10.2020 18:45
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    Son dakika: kendisini koronavirüs karantinasına aldı

    , bir koronavirüs hastasına teması sonrası kendisini karantinaya aldı. Lavrov, önceden planlanmış seyahatleri ve görüşmelerini de erteledi.

    AA
    Lavrov karantinada!

    Koronavirüs vaka sayısında dünya dördüncüsü olan Rusya'da, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov karantinada.

    Rus haber ajansları, bir Covid-19 hastasıyla temas eden Dışişleri Bakanı Lavrov'un kendisini karantinaya aldığını bildiriyor. Lavrov, önceden planlanmış seyahatleri ve görüşmelerini de askıya aldı.

    1 milyon 537 bin insanın koronavirüse yakalandığı Rusya'da, son 24 saatte 16 bin 650 test pozitif sonuç verdi. Can kayıpları ise 320 hastanın daha yaşamını yitirmesiyle 26 bin 589 oldu.

    POZİTİF ÇIKMIŞTI...
    Rusya'da daha önce aralarında başbakanın da bulunduğu çok sayıda siyasetçinin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Dünya Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov kendisini koronavirüs karantinasına aldı