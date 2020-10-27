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    • 27.10.2020 11:00
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    SON DAKİKA: ’da bir medresede patlama: 7 ölü 72 yaralı

    Son dakika haberine göre, ’ın Peşaver kentinde dini eğitim yapan bir medresede patlama meydana geldi. Patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, aralarında eğitim gören çocuklarında bulunduğu 72 kişi yaralandı.


    'ın Peşaver kentinde dini eğitim yapan bir medresede patlama meydana geldi. Patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, aralarında eğitim gören çocuklarında bulunduğu 72 kişi yaralandı.


    KUR'AN OKUYORLARDI
    Patlama, bugün yerel saatle 08.30'da (GMT) şehrin Dir Kolonisi bölgesinde dini bir okul olarak hizmet veren Speen Cemaat Camisi'nde meydana geldi. İlk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğü ve 72 kişinin yaralandığı açıklandı. Peşaver polis şefi Muhammed , basına yaptığı açıklamada, "Patlama meydana geldiğinde (Öğrenciler) burada Kur'an okuyorlardı" dedi.





    Patlamanın bir çanta içinde bırakılan zaman ayarlı el yapımı bombadan kaynaklandığı açıklanırken, olayı henüz üstlenen olmadı.



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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Pakistan’da bir medresede patlama: 7 ölü 72 yaralı