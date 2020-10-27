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    • 27.10.2020 18:36
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    : İşgalci i ihlal ederek sivil yerleşim yerlerine saldırdı: 3 ölü, 10 yaralı

    haberine göre 'ın i ihlal ederek sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.

    AA

    Savunma Bakanlığı, ordusunun Goranboy, Terter ve Berde illerine top ve füzelerle ateş açtığını duyurdu.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Berde'ye atılan füze nedeniyle 4 sivilin yaşamını yitirdiğini, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 sivilin yaralandığını bildirdi.

    Ermenistan Savunma Bakanlığının bugün "Azerbaycan'a sert şekilde saldıracağız" şeklinde açıklamada bulunduğunu hatırlatan Hacıyev, "Bununla onlar sivilleri, çocukları ve kadınları kastediyorlardı. Ermenistan savaş suçu işlemeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

    Azerbaycan Başsavcılığı da saldırıda hayatını kaybedenlerden ikisinin kadın, birinin ise 7 yaşındaki kız çocuğu olduğunu açıkladı.

    ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı, 'da insani amaçlı geçici 26 Ekim'de yerel saatle 08.00'de yürürlüğe girmişti.

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    Haberler Dünya Son dakika: İşgalci Ermenistan ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine saldırdı: 3 ölü, 10 yaralı