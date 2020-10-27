Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 27.10.2020 11:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.10.2020 11:35
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Ege'de Yunan'a şok: Savaş gemileri canlı yayında sulara gömüldü

    Son dakika haberine göre, Atina yakınlarındaki 'nde bir yük gemisiyle çarpışan mayın tarama gemisi Kallisto 'nde sulara gömüldü. Yunan televizyon kanalları canlı yayına geçerken, geminin sulara gömülmesi anbean izlendi.

    Yunan gemisi canlı yayında sulara gömüldü

    Yunanistan'da donanmaya ait mayın tarama gemisi NTHI Kallisto, Salı sabahının erken saatlerinde Pire açıklarında bir ticari gemiyle çarpıştı. To Vima gazetesi, başkent Atina yakınlarındaki çarpışmanın ardından Kallisto'nun battığını bildiriyor.



    27 mürettebatı bulunan savaş gemisindeki askerler tahliye edildi, kazada en az iki kişinin yaralandığını Savunma Bakanlığı doğruladı.





    Yunan Donanması ise, çarpışmanın sabah 07.30 sularında Saronic Körfezi'nde gerçekleştiğini duyurdu. Milliyet'in hbaerinde göre; Çarpışmanın duyulmasıyla birçok donanma ve kurtarma ekibi olay yerine geldi ancak mayın tarama gemisinin batması önlenemedi. Ekipler kazadan sonra denize atlayan dört kişiyi de sudan çıkardı.




    YUNAN KANALI CANLI YAYINLADI
    Yunan televizyon kanalları canlı yayına geçerken, geminin sulara gömülmesi anbean izlendi.





    Ticari geminin Kallisto'ya arka tarafından çarptığını belirten To Vima, savaş gemisinin İngiltere'de 1987'de üretildiğini yazdı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya SON DAKİKA: Ege'de Yunan'a şok: Savaş gemileri canlı yayında sulara gömüldü