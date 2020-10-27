SON DAKİKA: Ege'de Yunan'a şok: Savaş gemileri canlı yayında sulara gömüldü





27 mürettebatı bulunan savaş gemisindeki askerler tahliye edildi, kazada en az iki kişinin yaralandığını Savunma Bakanlığı doğruladı.











Yunan Donanması ise, çarpışmanın sabah 07.30 sularında Saronic Körfezi'nde gerçekleştiğini duyurdu. Milliyet'in hbaerinde göre; Çarpışmanın duyulmasıyla birçok donanma ve kurtarma ekibi olay yerine geldi ancak mayın tarama gemisinin batması önlenemedi. Ekipler kazadan sonra denize atlayan dört kişiyi de sudan çıkardı.









YUNAN KANALI CANLI YAYINLADI

Yunan televizyon kanalları canlı yayına geçerken, geminin sulara gömülmesi anbean izlendi.











Ticari geminin Kallisto'ya arka tarafından çarptığını belirten To Vima, savaş gemisinin İngiltere'de 1987'de üretildiğini yazdı.













