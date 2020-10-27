SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI YENİDEN HAYATA GEÇTİ

Çekya'da, virüsün yayılmasını önlemek için yarından itibaren saat 21.00'den 05.00'e kadar acil durumlar dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı kaydedildi. Gece sokağa çıkma yasağının bir hafta süresince uygulanması öngörülen ülkede pazar günleri alışverişe izin verilmeyeceği bildirildi.

Tunus Turizm Bakanı Habib Ammar, ülkedeki turizm sektörünün çökmek üzere olduğu uyarısını yaparak, sektörde 50 bin kişinin salgın nedeniyle işini kaybettiğini söyledi.

Avustralya'da Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'daki sıkı yasakların, bu gece yarısından itibaren kısmen kaldırılacağı, perakende sektöründeki tüm iş yerlerinin yanı sıra oteller, kafeler, restoranlar ve birahanelerin yeniden açılacağı ve vatandaşların evden çıkması için geçerli neden uygulamasının kaldırıldığı bildirildi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un Kovid-19 nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas'ta koronavirüs tespit edildi.

Yunanistan Eğitim Bakanı Niki Kerameos'un Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcıları Yulya Kovaliv ve Andriy Smirnov'un Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi.

GİANNİ INFANTİNO POZİTİF!

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun, Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan Kovid-19 testlerinde 2 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.