Azerbaycan, Ermenistan tarafından işgal edilen toprakları Karabağ'ı kurtarmak için operasyonlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Operasyonda Türkiye üretimi SİHA'lar, Ermenistan cephesinde büyük motivasyon kaybına neden oldu.
TOPLANTIYI ANAOKULUNDA YAPTILAR
Asker cephesindeki panik hali sözde komuta kademesine de yansırken, Ermeni yetkililer SİHA'lara yakalanmamak için farklı yollar deniyor. Son olarak Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyan, beraberindekilerle birlikte bir anaokulunda askeri komuta toplantısı yaparken fotoğraflandı.
Sözde Karabağ lideri Harutyan, Türk SİHA'larına hedef olmamak için daha önce de bir sığınakta görüşme gerçekleştirirken kameralara yansımıştı.
PAŞİNYAN'IN EŞİ DE CEPHEYE GİDİYOR!
Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan, 13 kadın ile birlikte "kadın birlikleri" oluşturacaklarını ve eğitime başlayacaklarını belirtti.
Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki topraklarını kurtarmak amacıyla 27 Eylül'de başlattığı operasyonda ağır kayıplar vermesinin ardından terör örgütü PKK ile iş birliğini artıran Ermenistan'da kadınlar da savaşmak için cehpeye gidiyor. Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 13 kadın ile birlikte "kadın birlikleri" oluşturacaklarını ve eğitime başlayacaklarını belirtti.Hakobyan yaptığı açıklamada, "13 kadın ile birlikte kadın birlikleri oluşturup eğitimlere başlıyoruz. Ardından da cepheye gideceğiz. Vatanımızı düşmana teslim edemeyiz" dedi.