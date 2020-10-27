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    • Dünya
    • 27.10.2020 10:33
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    • 27.10.2020 10:33
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    ", Rothschild adlı siyonist Yahudi ailesinin ’daki memurudur"

    A Haber Spikeri Erkan Tan, Cumhurbaşkanı ’un laiklik konusunda ikiyüzlü olduğunu ifade etti. Tan, Hristiyanlar ve Yahudiler ile Müslümanlar arasında çifte standart sergilediğini belirterek, “Onlar İslam’a ve Müslümanlar’a karşı laikler.” dedi.

    A Haber Spikeri Erkan Tan'ın konuya ilişkin değerlendirmesi şöyle:

    "Laiklik konusunda son derece etkili bir inanç sergileyenler var ya, onlar Hristiyanlar'a ve Yahudiler'e karşı laik değiller. İslam'a ve Müslümanlara karşı laikler. Hristiyanlığın ve Yahudilerin değerleriyle asla dalga geçip hakaret etmezler, edemezler. Hele , Rothschild adlı Siyonist, Yahudi ailesinin 'daki memuru… Yahudilerle ilgili hakaret içeren tavırlar, sözler sergileyemez. Onlar İslam'a ve Müslümanlara karşı laikler! Tıpkı 'dekiler gibi. Türkiye'dekiler de laikliği onlardan öğrendiler."

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    Haberler Dünya "Macron, Rothschild adlı siyonist Yahudi ailesinin Fransa’daki memurudur"