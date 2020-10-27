A Haber Spikeri Erkan Tan'ın konuya ilişkin değerlendirmesi şöyle:



"Laiklik konusunda son derece etkili bir inanç sergileyenler var ya, onlar Hristiyanlar'a ve Yahudiler'e karşı laik değiller. İslam'a ve Müslümanlara karşı laikler. Hristiyanlığın ve Yahudilerin değerleriyle asla dalga geçip hakaret etmezler, edemezler. Hele Macron, Rothschild adlı Siyonist, Yahudi ailesinin Fransa'daki memuru… Yahudilerle ilgili hakaret içeren tavırlar, sözler sergileyemez. Onlar İslam'a ve Müslümanlara karşı laikler! Tıpkı Türkiye'dekiler gibi. Türkiye'dekiler de laikliği onlardan öğrendiler."