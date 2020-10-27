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    • 28.10.2020 01:34
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    Macron hedef gösterdi camiye ölüm tehditli mesaj bırakıldı! "Savaş başladı"

    Macron'un büyük bir kısmının 'ı ve hedef alan açıklamalarda bulunması ile 'e hakaret içerikli karikatürlerin binaların duvarlarına yansıtılmasının ardından şimdi de bir camiye ölüm tehditli mesaj bırakıldı.

    AA
    Savaş başladı

    ve n hedef alındığı, İslamofobik saldırıların artış gösterdiği 'daki Vernon Camisi'ne tehdit mesajı bırakıldığı bildirildi.

    Islam&Info'nun Twitter hesabındaki paylaşıma göre, ülkenin kuzeyindeki Vernon kentindeki caminin posta kutusuna bırakılan notta, Türklere, Araplara ve cami cemaatine yönelik ölüm tehdidi ve hakaret mesajları yer aldı.

    "Savaş başladı, sizi ülkemizden çıkaracağız. Samuel'in ölümünün hesabını vereceksiniz." ifadelerinin yazıldığı mesajda, başörtülü Müslüman kadınlara yönelik çirkin ifadeler de kullanıldı.

    Ülkede yakın zamanda Pantin Camisi, yöneticilerinden birinin sosyal medyadaki paylaşımı gerekçe gösterilerek 6 aylığına kapatıldı.

    MACRON MÜSLÜMANLARI HEDEF GÖSTERMİŞTİ
    Fransa'da 16 Ekim'de 'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin ardından, Macron'un büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması ile Hazreti 'e hakaret içerikli karikatürlerin binaların duvarlarına yansıtılması İslam dünyasında tepki ve larıyla karşılaşmıştı.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

    Macron'un bu açıklamaları İslam dünyasında tartışmalara ve protestolara yol açmıştı.

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