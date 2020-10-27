Koronavirüs aşısı hakkında şoke eden gerçek! Meğer koronavirüs aşısı...

DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 159 bin 93 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 43 milyon 346 bin 266'ya çıkarken, virüs saptanan 31 milyon 905 bin 19 kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 10 milyon 282 bin 154 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 8 milyon 889 bin 179 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 230 bin 510 kişi hayatını kaybetti.