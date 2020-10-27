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    • Dünya
    • 27.10.2020 21:49
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    • 27.10.2020 21:51
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    'nın başkenti 'te bomba ihbarı sonrası panik: Ekipler harekete geçti

    ’nın başkenti ’te Arc de Triomphe () yakınlarında sahte bomba alarmı verilirken, yakınlarında mühimmat dolu bir çanta bulundu.

    Paris'te bomba ihbarı sonrası panik

    Fransız polisi, öğlen saatlerinde yapılan bomba ihbarı üzerine Charles de Gaul Meydanını birkaç saatliğine güvenlik çemberine alarak, 'nı tahliye etti.

    Charles de Gaulle İstasyonu da kısa süreliğine kapatıldı.

    İhbarın asılsız olduğunun tespit edilmesiyle, yerel saatle 17.00 civarında durum normale döndü.

    Öte yandan, yakınlarındaki Champ-de-Mars Parkı'nda mühimmat dolu çanta bulundu.

    Fransız medyasında yer alan haberlerde, polise bildirilen çantada 7,62 tipi 12 ve 9 milimetrelik silahlar olduğu belirtildi.

    Geçen ay Eyfel Kulesi, geçen hafta da Lyon Metro İstasyonu'nda sahte bomba ihbarları yapılmıştı.

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    Haberler Dünya Fransa'nın başkenti Paris'te bomba ihbarı sonrası panik: Ekipler harekete geçti