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    • 27.10.2020 13:03
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    'dan üçüncü kez ihlali: Terter ve bölge köyleri ateş altında

    Son dakika haberine göre Azerbaycan , insani i üçüncü kez ihlal eden güçlerinin Terter şehri ve bölgedeki köyleri bombaladığını duyurdu.

    DHA
    İHA
    Ermenistan'dan üçüncü kez ateşkes ihlali
    Azerbaycan yaptığı açıklamada, 'ın insani ihlallerini sürdürerek Terter kentine ve köylerine ateş açtığını belirtti.
    Azerbaycan ve Ermenistan arasında ABD'nin arabuluculuğunda kabul edilen geçici insani ateşkes dün yerel saatle 08.00'de yürürlüğe girmişti.



    Ermenistan, ateşkesin ilk dakikalarında ateşkesi ihlal etmişti. Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, "Ermeni Silahlı Kuvvetleri, insani ateşkesi bugün de büyük ölçüde ihlal ederek, Terter kentini ve köylerini, topçu bataryaların ve roketatar sistemleri ile bombalıyor" ifadeleri yer aldı.

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    Haberler Dünya Ermenistan'dan üçüncü kez ateşkes ihlali: Terter ve bölge köyleri ateş altında