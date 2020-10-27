Avrupa'da korkulan oldu! Rekor sayıda yeni vaka haberleri geliyor

"MİLANO VE NAPOLİ'DE KARANTİNA ŞART"

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın danışmanlarından Dr.Walter Riccardi, virüs yayılımının en yüksek olduğu Milano ve Napoli kentlerinde karantina uygulamasının şart olduğunu söyledi. Ülke çapında karantina kısıtlamasına gerek duyulmadığını belirten Riccardi, "Milano ve Napoli'de virüs her yerde. Bu kentlerde otobüse binen, bir restorana, kafeye giren bir kişinin Covid-19 kapması çok olası" dedi.

İNGİLTEREDE SON 24 SAATTE 22 BİN 885 YENİ KORONAVİRÜS VAKASI

İngiltere, (DHA)- İngilterede son 24 saatte 22 bin 885 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 917 bin 575e yükseldi.

İngilterede son 24 saatte 22 bin 885 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 367 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 917 bin 575e, toplam can kaybı ise 45 bin 357e ulaştı.

YUNANİSTAN MİLLİ EĞİTİM BAKANI KERAMEOS KOVİD-19'A YAKALANDI

Kerameos, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, eşinde Kovid-19 belirtileri görülmesi üzerine test yaptırdıklarını duyurdu.

Eşinin ve kendisinin test sonuçlarının pozitif çıktığını ifade eden Niki Kerameos, şu anda izole olduklarını ve kendilerini iyi hissettiklerini aktardı.