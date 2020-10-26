Son dakika: Koronavirüs neden bu kadar öldürücü!

İşte koronavirüsü diğer virüslerden farklı kılan onu yaşamlarımız ve bedenlerimiz için bu kadar özgün bir tehdit haline getiren özellikleri...

YANILTMA USTASI BİR VİRÜS

Enfeksiyonun ilk aşamalarında virüs insan vücudunu aldatabiliyor. Koronavirüs ciğerlerimiz ve solunum yollarımızda harıl harıl faaliyet gösterirken, bağışıklık sistemimize kendini belli etmemeyi başarabiliyor.

Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Paul Lehner "Bu virüs çok zeki, burnunuzda bir virüs fabrikası kurulmuşken kendinizi çok iyi hissedebiliyorsunuz" diyor.