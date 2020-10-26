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    • Dünya
    • 26.10.2020 13:11
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    • 26.10.2020 13:19
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    SON DAKİKA: Azerbaycan'dan ağır darbe alan Paşinyan 'yi bu kez de 'a şikayet etti

    Son dakika haberine göre, Azerbaycan karşısında ağır darbe alan , büyük devletlere şikayette bulunmaya devam ediyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bu kez 'yi 'a şikayet etti. Kirli propagandaya imza atan Paşinyan, Türkiye'nin paralı askerleri çatışma bölgesine getirdiğini iddia etti.


    Kafkasya'dan gelen son bilgilere göre Azerbaycan ordusu, işgali altındaki Karabağ'da ilerleyişini sürdürüyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise her fırsatta uluslararası medyada ülkesini haklı göstermenin çabası içinde...

    HİNDİSTAN'DAN YARDIM İSTEDİ
    Hint basınından Wion News'e konuşan Paşinyan, dahil uluslararası toplumun "Karabağ'ın varoluşsal tehdidi altında olduğunu" görmesi gerektiğini savundu.

    "ATEŞKESİ BİZ BOZMADIK" YALANI
    Paşinyan, i ihlal eden tarafın Ermenistan olduğu gerçeğinin üzerini örtmeye çalışarak, "Ateşkes anlaşması bağlamında Ermenistan ateşkese saygı gösterdi, Azerbaycan saygı göstermedi." dedi.





    "TÜRKİYE PARALI ASKERLER GETİRDİ"
    'nın Bakü'ye desteğini dile getirmesinden rahatsız olan Paşinyan, "Paralı askerler ve teröristler de Türkiye tarafından çatışma bölgesine getirildi." sözlerini sarfederek, asılsız iddialarda bulundu.

    "PAKİSTAN'DAN PARALI SAVAŞÇILAR GELDİ"
    Çaresizlik içinde olduğu görülen Ermenistan Başbakanı, gerçeği yansıtmayan sözlerini, "Karabağ bölgesinde çıkan savaşa Pakistan'dan silahlı savaşçıların katıldığı bilgisine sahibiz." şeklinde sürdürdü.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Azerbaycan'dan ağır darbe alan Paşinyan Türkiye'yi bu kez de Hindistan'a şikayet etti