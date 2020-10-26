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    • 26.10.2020 19:28
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    Paşinyan yalana sarıldı: bölgeye gönderiyor

    cephesinde kahraman su karşısında tarumar olan işgalci 'ın Başbakanı Paşinyan her platformda 'ye iftira atmaktan geri kalmıyor. Paşinyan son olarak çıktığı kanalında canlı yayında yalanlarına bir yenisini ekledi.

    Paşinyan'dan Türkiye'ye bir iftira daha

    Vatan savunmasını devam ettiren ve haydut 'ın işgal ettiği topraklarını geri almak için mücadele eden su karşısında adeta bozguna uğrayan, cephede ne var ne yok bırakıp kaçan Ermeni askerlerinden esir alınanlar terör örgütü ile kol kola olduklarını itiraf etmişti.

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    YALANA DEVAM EDİYOR

    İşgalci Ermenistan Başbakanı Paşinyan, çıktığı kanalında 'nin bölgeye yolladığı yalanına sarıldı.

    İFTİRALAR...

    'nın arabuluculuk çalışmaları kapsamında sağlanan e rağmen haydut Ermenistan'ın özellikle sivillerin bulunduğu bölgelere saldırıları devam etmişti. Konuya ilişkin canlı yayında açıklama yapan Paşinyan ateşkesi Ermenistan tarafının bozmadığını iddia etti.

    Hindistan ile arasındaki çatışmaları da fırsata çevirmeye çalışan Paşinyan, Hindistan kanalında Pakistan hakkında da asılsız iddialarda bulunup işgal ettikleri Karabağ bölgesine Pakistan tarafından silahlı savaşçıların gönderildiğini söyledi.

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