İşgal altındaki topraklarını kurtarmak için mücadele eden Azerbaycan'a Türkiye'nin verdiği desteği protesto eden yaklaşık iki yüz kişilik grup, Türk Büyükelçiliğine girmek istedi.
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Büyükelçilik çevresinde yoğun önlem alan Lübnan güvenlik güçleri, Ermeni bayrakları taşıyan grubun elçiliğe girmesine izin vermedi. Bunun üzerine söz konusu grup Lübnan güvenlik güçlerine taş ve havai fişeklerle saldırdı.
Türkiye ve Azerbaycan aleyhinde yaklaşık bir saat slogan attıktan sonra Azerbaycan, Türkiye ve İsrail bayrağını yakan Ermeni grup, daha sonra geldikleri otobüslere binerek bölgeden ayrıldı.