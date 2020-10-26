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    • Dünya
    • 26.10.2020 16:44
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    • 26.10.2020 16:50
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    'da kasabasındaki evler 1 dan satışa sunulacak

    'nın 'ndaki evler adeta sudan ucuz fiyata sanışa sunulacak. Adanın isimli kasabasında yer alan terk edilmiş evler, 1 dan başlayan fiyatlarla satılacak.

    AA
    O ülkede evler 1 avrodan satılacak

    İtalya'nın Sicilya Adası'nda yer alan Salemi kasabasındaki terk edilmiş evlerin 1 avrodan başlayan fiyatlarla satışa çıkartılacağı belirtildi. CNN'deki haberde, Salemi'deki evlerin gelecek ay 1 avrodan başlayan fiyatlarla açık artırma usulü satılacağı kaydedildi.

    YENİDEN CANLANMA İÇİN
    Salemi Belediye Başkanı Domenico Venuti, Sicilya'nın Belice Vadisi'nde 1968'de yaşanan depremin ardından en az 4 bin kişinin kasabayı terk ettiğini belirterek, Salemi'ye yeni bir soluk gelmesi için böyle bir proje başlattıklarını kaydetti.

    3 BİN AVRO TEMİNAT İSTENİYOR
    Projeye göre, alıcı birden fazla ev alabiliyor fakat her ev için 3 bin avro (28 bin TL) teminat ödenmesi gerekiyor. Eğer ev 3 yıl içinde yenilenebilirse teminat alıcıya geri veriliyor.

    İlgililerin Salemi'yi ziyaret etmelerine gerek olmadığını ifade eden Venuti, alıcıların talip oldukları evin restorasyonu için detaylı bir plan göndermeleri gerektiğini söyledi.

    İTALYA'DA BENZER PROJELER YAPILMIŞTI
    İtalya'nın bazı kasabalarında da benzer projeler hayata geçirilmişti. Napoli yakınlarındaki Ortaçağ kasabası Bisaccia'da evler 2019 yazında 1 avrodan satışa konulmuştu. Bisaccia'dan ev almak isteyenlerin satıştan sonra restorasyon ve ikamet taahhüdü vermesi gerekiyordu.
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    Haberler Dünya İtalya'da Salemi kasabasındaki evler 1 avrodan satışa sunulacak