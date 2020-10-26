3 BİN AVRO TEMİNAT İSTENİYOR

Projeye göre, alıcı birden fazla ev alabiliyor fakat her ev için 3 bin avro (28 bin TL) teminat ödenmesi gerekiyor. Eğer ev 3 yıl içinde yenilenebilirse teminat alıcıya geri veriliyor.

İlgililerin Salemi'yi ziyaret etmelerine gerek olmadığını ifade eden Venuti, alıcıların talip oldukları evin restorasyonu için detaylı bir plan göndermeleri gerektiğini söyledi.