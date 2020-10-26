Hayne, "Daha önce keşfedilmeyen bu buz havuzlarından milyarlarcasını görüyoruz. Bu, buzu daha kolay çıkarmak için bir fırsat sunuyor. Ay'da astronotların ihtiyaç duyacağı şeyler açısından bunun devrim niteliğinde olduğunu düşünüyoruz." dedi.

NEWS: We confirmed water on the sunlit surface of the Moon for the 1st time using @SOFIAtelescope. We don't know yet if we can use it as a resource, but learning about water on the Moon is key for our #Artemis exploration plans. Join the media telecon at https://t.co/vOGoSHt74c pic.twitter.com/7p2QopMhod — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) October 26, 2020

Daha önce 26 Ekim'de Ay hakkında "heyecan verici" yeni bir keşfi açıklayacağını duyuran NASA, "Artemis" adlı program çerçevesinde 2024'te Ay yüzeyine bir erkek ve bir kadın astronot göndermeyi planlıyor.