Fransa'da salgının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayıları tespit edilirken Fransız gazetelerinin ülkedeki sağlık krizine gözlerini kapayarak gündeme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıması tepki çekti.
KORKUTAN RAKAMLAR
Fransa'da dün koronavirüs salgının en yüksek vaka sayısı görüldü. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 52 bin 10 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 1 milyon 138 bin 507'ye ulaştığı belirtildi.
Bilim Kurulu Başkanı Jean-François Delfraissy, Fransa'nın günlük 100 bin vakanın eşiğinde olduğunu söyledi.
GÜNDEM BAŞKAN ERDOĞAN!
Yenişafak'ta yer alan habere göre Fransa'da koronavirüs vakaları korkutucu boyutlara ulaşırken, Fransız medyasında gündemin Başkan Recep Tayyip Erdoğan olması dikkat çekti. Fransız gazetesi Le Monde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki tartışmaları manşetine taşıdı.