KORKUTAN RAKAMLAR

Fransa'da dün koronavirüs salgının en yüksek vaka sayısı görüldü. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 52 bin 10 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 1 milyon 138 bin 507'ye ulaştığı belirtildi.

Bilim Kurulu Başkanı Jean-François Delfraissy, Fransa'nın günlük 100 bin vakanın eşiğinde olduğunu söyledi.