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    • Dünya
    • 26.10.2020 15:52
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    • 26.10.2020 15:58
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    50 bin vaka ile koronavirüste rekor kıran 'da gündem Başkan Erdoğan

    , koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayılarını görmesine rağmen içinde bulunduğu perişan hali görmek yerine; oyunları bir bir bozan Başkan Erdoğan'ı gündeminde tutmaya devam ediyor. Fransa'da koronavirüs salgını boyunca şimdiye kadarki en yüksek vaka sayısı tespit edildi. 24 saatte 52 bin vakanın tespit edildiğini duyurdu. günlük 100 bin vaka uyarısında bulunurken Fransız medyasının virüs tehlikesi yerine Başkan Erdoğan'ı manşete taşıması tepki çekti. İşte detaylar...

    Fransa'da gündem Başkan Erdoğan

    Fransa'da salgının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayıları tespit edilirken Fransız gazetelerinin ülkedeki sağlık krizine gözlerini kapayarak gündeme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıması tepki çekti.

    KORKUTAN RAKAMLAR
    Fransa'da dün koronavirüs salgının en yüksek vaka sayısı görüldü. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 52 bin 10 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 1 milyon 138 bin 507'ye ulaştığı belirtildi.

    Bilim Kurulu Başkanı Jean-François Delfraissy, Fransa'nın günlük 100 bin vakanın eşiğinde olduğunu söyledi.



    GÜNDEM BAŞKAN ERDOĞAN!
    Yenişafak'ta yer alan habere göre Fransa'da koronavirüs vakaları korkutucu boyutlara ulaşırken, Fransız medyasında gündemin Başkan Recep Tayyip Erdoğan olması dikkat çekti. Fransız gazetesi Le Monde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki tartışmaları manşetine taşıdı.
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    Haberler Dünya 50 bin vaka ile koronavirüste rekor kıran Fransa'da gündem Başkan Erdoğan