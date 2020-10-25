ALİYEV SİLAH ALDIKLARI ÜLKELERİ SAYDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'nün silah temin ettiği ülkeleri tek tek saydı. En çok silahı Rusya'dan aldıklarını söyleyen Aliyev; Türkiye, İsrail, Ukrayna, Belarus ve İran yapımı silahlar satın aldığını da sözlerine ekledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin silah tedarik ettiği ülkelere açıklık getirdi. Le Figaro'ya konuşan Aliyev, birçok ülkeden silah satın aldıklarına vurgu yaptı.

Aliyev, "Birçok ülkeden silah alıyoruz, ancak bunların çoğu Türkiye ve İsrail'den değil, Rusya'dan da satın alınıyor" dedi ve Azerbaycan'ın Ukrayna, Belarus ve İran yapımı silahlar satın aldığını da sözlerine ekledi.