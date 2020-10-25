Fauci: Trump aylardır koronavirüs toplantılarına katılmıyor!

SALGININ BAŞINDAN BU YANA EN YÜKSEK GÜNLÜK ARTIŞ

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 96 bin 993 artışla 8 milyon 764 bin 750'ye ulaştı.

Bu vaka artışının, "salgının başından bu yana ulaşılan en yüksek günlük artış" olduğu belirtiliyor.