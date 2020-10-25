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    • Dünya
    • 25.10.2020 16:27
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    • 25.10.2020 16:34
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    Fauci: Trump aylardır koronavirüs toplantılarına katılmıyor!

    İlk olarak 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs en çok 'yi etkiledi. ABD dün salgının başından beri en yüksek vakayı açıklarken ABD ve Ensitüsü Başkanı Dr. , şaşırtan bir açıklamada bulundu. Fauci, ABD Başkanı 'ın koronavirüs toplantılarına aylardır katılmadığını söyledi.

    ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Ensitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs (Covid-19) vakalarının artışa geçmesine rağmen Koronavirüsle Mücadele Görev Gücü toplantılarına aylardır katılmadığını belirtti.

    Fauci aynı zamanda Trump'tan daha çok Beyaz Saray Koronavirus Görev Gücü'nde danışman olan Scott Atlas ile iletişim halinde olduğunu belirtti. Fauci, pandeminin başladığı ilk aylarda Başkan Yardımcısı Mike Pence öncülüğünde her gün düzenlenen toplantıların artık haftada bir kez internet üzerinden görüntülü olarak gerçekleştiğini belirtti.

    SALGININ BAŞINDAN BU YANA EN YÜKSEK GÜNLÜK ARTIŞ
    Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 96 bin 993 artışla 8 milyon 764 bin 750'ye ulaştı.

    Bu vaka artışının, "salgının başından bu yana ulaşılan en yüksek günlük artış" olduğu belirtiliyor.

    Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1074 artarak 229 bin 497'ye yükseldi.

    Ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 703 bini, yapılan test sayısı da 131 milyonu geçti.

    En çok vaka görülen eyaletler sıralamasında, 903 bin 286 vakayla Teksas listenin başında bulunuyor. Bunu 900 bin 483 vakayla Kaliforniya ve 776 bin 251 vakayla Florida takip ediyor.

    Ölü sayısına göre ise New York eyaleti, 33 bin 536 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

    Kovid-19 salgınında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 7 milyon 824 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 355 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.
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    Haberler Dünya Fauci: Trump aylardır koronavirüs toplantılarına katılmıyor!