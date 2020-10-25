ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT VE BATARYA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hocavend, Gubadlı ve Laçin bölgelerinde Ermenistan güçlerinin direnişini zayıflatan Azerbaycan ordusunun farklı yönlerde yeni ilerlemeler sağladığı, Ağdere ve Hocavend istikametinde büyük zaiyat veren Ermenistan güçlerinin mühimmatının tükendiği ve topçu bataryalarının etkisiz hale getirildiği bildirildi.