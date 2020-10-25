



Texas en çok vaka görülen eyaletler sıralamasında 909 bin 749 vakayla listenin başında bulunurken, bu eyaleti 904 bin 755 vakayla California ve 776 bin 251 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısına göre ise New York 33 bin 556 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

COVID-19 salgınında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 7 milyon 866 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 381 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

