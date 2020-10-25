DHA'nın aktardığı son dakika bilgisine göre Amerika Birleşik Devletleri hükümeti bilim danışmanı Dr. Fauci, corona virüs aşısının geniş kitlelere ulaşmasının 2021'in ilk aylarını bulabileceğini belirtti. BBC'ye telefonferans yöntemiyle konuşan Dr. Anthony Fauci, aşının salgın tedbirlerinin yerini tutmayacağını vurguladı. İşte son dakika haberinin detayları...
SON DAKİKA HABERİ: ABD HÜKÜMETİ BİLİM DANIŞMANI AŞI İÇİN TARİH VERDİ!
ABD hükümetinin bilim danışmanı Dr Anthony Fauci, "güvenli ve etkili" olduğu kanıtlanırsa koronavirüs (Covid-19) aşısının ABD'de yıl sonundan önce, sınırlı ilk dozlar belirli bir önceliklendirmeye göre insanlara uygulanabileceğini söyledi.
ABD hükümetinin bilim danışmanı Dr Anthony Fauci, "güvenli ve etkili" olduğu kanıtlanırsa koronavirüs (Covid-19) aşısının ABD'de yıl sonundan önce, sınırlı ilk dozlar belirli bir önceliklendirmeye göre insanlara uygulanabileceğini söyledi.ABD hükümeti bilim insanı İngiliz devlet televizyonu BBC'den Andrew Marr'a yaptığı açıklamada, sınırlı olarak üretilecek ilk dozların kişilere belirli önceliklendirmeye göre uygulanacağını ve aşının geniş kitlelere ulaşmasının 2021'in ilk aylarında olacağını söyledi.
Dr. Fauci önceliklerin ne olduğu konusunda detay vermedi. Fauci, koronavirüs aşısının salgın tedbirlerinin yerine tutmayacağını da ayrıca belirtti.