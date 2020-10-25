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    • 25.10.2020 07:46
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    Başkan Yardımcısı Pence'e şoku! Testleri pozitif çıktı

    'nin önemli isimlerinden Başkan Yardımcısı 'in en yakınında bulunanlardan iki isim e yakalandı. Pence'in testinin ise negatif çıktığı açıklandı.

    ABD Başkan Yardımcısı Pence'e koronavirüs şoku

    Başkan Yardımcısı 'in yakın ekibinden iki ismin yeni tip e (Kovid-19) yakalandıkları, Pence'in testinin ise negatif çıktığı bildirildi.

    Pence'in basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Mike Pence'in Özel Kalemi Marc Short ile en yakın danışmanı Marty Obst'un Kovid-19'a yakalandıkları belirtildi.

    Açıklamada, Pence ile eşi Karen Pence'in testlerinin negatif çıktığı ve ikilinin çevrelerindeki kişilerle temaslarında gerekli tedbirleri aldıkları ifade edildi.

    Seçimlere sayılı günler kala ortaya çıkan Kovid-19 vakalarına karşın Pence'in seçim kampanya programına planlandığı şekilde devam edeceği bildirildi.

    ABD Başkanı Donald Trump 2 Ekim günü Kovid-19'a yakalandığını açıklamış, ardından 4 gün boyunca Walter Reed Askeri Hastanesinde tedavi görmüştü.

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