Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine düzenlediği füze saldırılarında 13 ve 16 yaşındaki iki sivil hayatını kaybetti.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Goranboy ve Terter illerine top ve füzelerle saldırı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, Terter ilinin Kebirli köyünde bir eve füze isabet etmesi sonucu Orhan İsmayılzade'nin (16) yaşamını yitirdiği bildirildi.



Armenia's war against civilians particularly agnst children going on. As a result of reckless Smerch missile attack to Tartar city of Azerbaijan 16 years old teenager Ismayilzada Orkhan was killed in the garden of their house. Orkhan was collecting persimmon as it is high season.