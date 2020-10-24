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    • 24.10.2020 10:18
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    • 24.10.2020 11:33
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    SON DAKİKA: 'ın saldırılarında 13 ve 16 yaşındaki iki lı yaşamını yitirdi

    Son dakika haberine göre, 'ın 'ın sivil yerleşim birimlerine düzenlediği füze saldırılarında 13 ve 16 yaşındaki iki sivil hayatını kaybetti. Goranboy ilinin Tapkarakoyunlu köyünde de top mermilerinin isabet etmesi sonucu 2 evin zarar gördüğü kaydedildi.

    AA
    Ermenistan yine sivilleri hedef aldı

    'ın 'ın sivil yerleşim birimlerine düzenlediği füze saldırılarında 13 ve 16 yaşındaki iki sivil hayatını kaybetti.

    Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Goranboy ve illerine top ve füzelerle saldırı düzenlediği bildirildi.

    Açıklamada, Terter ilinin Kebirli köyünde bir eve füze isabet etmesi sonucu Orhan İsmayılzade'nin (16) yaşamını yitirdiği bildirildi.

    HACIYEV: 16 YAŞINDAKİ ORHAN, EVİNİN BAHÇESİNDE ÖLDÜRÜLDÜ
    Saldırıya ilişkin açıklama yapan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "16 yaşındaki Orhan, Ermenistan'ın füzeli saldırısı sonucunda evinin bahçesinde öldürüldü" dedi.

    Goranboy ilinin Tapkarakoyunlu köyünde de top mermilerinin isabet etmesi sonucu 2 evin zarar gördüğü kaydedildi.

    Ermenistan'ın 17 Ekim'de Gence'ye düzenlediği füze saldırısında enkaz altından sağ kurtarılan 13 yaşındaki Artur Mayakov'un da tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği belirtildi.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Ermenistan'ın saldırılarında 13 ve 16 yaşındaki iki Azerbaycanlı yaşamını yitirdi