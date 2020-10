Azerbaycan ordusunun cephe hattında verdiği ağır kayıplar sonrası çaresiz kalarak sivillere yönelik saldırılar gerçekleştiren Ermenistan ordusu bu yöndeki saldırılarına bu sabah bir yenisi daha eklendi.

Ermenistan ordusu tarafından Azerbaycan'ın Terter kentine yönelik füzeli saldırı gerçekleştirildi.



Ermenistan ordusunun bu zamana kadar düzenlediği saldırılarda sivil kaybı son saldırı ile 64'e ulaşmış oldu.



Armenia's war against civilians particularly agnst children going on. As a result of reckless Smerch missile attack to Tartar city of Azerbaijan 16 years old teenager Ismayilzada Orkhan was killed in the garden of their house. Orkhan was collecting persimmon as it is high season.