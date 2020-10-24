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    • 24.10.2020 11:01
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    SON DAKİKA: yine sivilleri hedef aldı: 16 yaşında bir genç hayatını kaybetti

    Son dakika haberine göre, sivil yerleşim yerlerine saldırılarını sürdürüyor. kentine yapılan füze saldırısında 16 yaşında bir genç hayatını kaybetti.

    Ermenistan yine sivilleri hedef aldı

    ordusunun cephe hattında verdiği ağır kayıplar sonrası çaresiz kalarak sivillere yönelik saldırılar gerçekleştiren ordusu bu yöndeki saldırılarına bu sabah bir yenisi daha eklendi.

    Ermenistan ordusu tarafından Azerbaycan'ın kentine yönelik füzeli saldırı gerçekleştirildi.

    Ermenistan ordusunun bu zamana kadar düzenlediği saldırılarda sivil kaybı son saldırı ile 64'e ulaşmış oldu.


    HACIYEV: 16 YAŞINDAKİ ORHAN, EVİNİN BAHÇESİNDE ÖLDÜRÜLDÜ
    Saldırıya ilişkin açıklama yapan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "16 yaşındaki Orhan, Ermenistan'ın füzeli saldırısı sonucunda evinin bahçesinde öldürüldü" dedi.



    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Goranboy bölgesindeki Tapgaragoyunlu köyüne atılan Ermenistan'a ait 9M528 "Smerch" füzesinin görüntülerini yayınladı. Sivilleri hedef alan Ermenistan'ın Smerch füzesi, bir evin bahçesine düştü.

    Ermenistan Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Goranboy bölgesindeki Tapgaragoyunlu köyüne atılan Ermenistan'a ait 9M528 "Smerch" füzesinin görüntülerini yayınladı.Olayla ilgili açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Ermenistan bir evin bahçesine Smerch füzesi ateşlendi" dedi. Hacıyev, Ermenistan'ın ayrım gözetmeksizin sivillere yönelik hedefleri bombalığını vurguladı.

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