Azerbaycan ordusunun cephe hattında verdiği ağır kayıplar sonrası çaresiz kalarak sivillere yönelik saldırılar gerçekleştiren Ermenistan ordusu bu yöndeki saldırılarına bu sabah bir yenisi daha eklendi.

Ermenistan ordusu tarafından Azerbaycan'ın Terter kentine yönelik füzeli saldırı gerçekleştirildi.



Ermenistan ordusunun bu zamana kadar düzenlediği saldırılarda sivil kaybı son saldırı ile 64'e ulaşmış oldu.



Armenia's war against civilians particularly agnst children going on. As a result of reckless Smerch missile attack to Tartar city of Azerbaijan 16 years old teenager Ismayilzada Orkhan was killed in the garden of their house. Orkhan was collecting persimmon as it is high season. — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 24, 2020

HACIYEV: 16 YAŞINDAKİ ORHAN, EVİNİN BAHÇESİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırıya ilişkin açıklama yapan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "16 yaşındaki Orhan, Ermenistan'ın füzeli saldırısı sonucunda evinin bahçesinde öldürüldü" dedi.







Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Goranboy bölgesindeki Tapgaragoyunlu köyüne atılan Ermenistan'a ait 9M528 "Smerch" füzesinin görüntülerini yayınladı. Sivilleri hedef alan Ermenistan'ın Smerch füzesi, bir evin bahçesine düştü.

Ermenistan Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Goranboy bölgesindeki Tapgaragoyunlu köyüne atılan Ermenistan'a ait 9M528 "Smerch" füzesinin görüntülerini yayınladı.Olayla ilgili açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Ermenistan bir evin bahçesine Smerch füzesi ateşlendi" dedi. Hacıyev, Ermenistan'ın ayrım gözetmeksizin sivillere yönelik hedefleri bombalığını vurguladı.

