Azerbaycan ordusunun, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonların devam ettiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyonların gece boyunca Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Hadrut ve Gubadlı yönlerinde değişen yoğunlukta sürdüğü belirtildi.

Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açan Ermenistan güçlerine karşı açılan ateşle Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı istikametlerinde ciddi zaiyat verdirildiği ifade edildi.

Ermenistan ordusunun silah, mühimmat ve yakıt depolarının imha edildiği, Ermenistan güçlerinin bazı yönlerde geri çekildiği kaydedildi.

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerinin birkaç destek noktasını imha ettiği, önemli iletişim hatlarını kontrol altına aldığı ve önemli tepeleri işgalden kurtardığı bildirildi.

Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu belirtildi.







TOPLUCA FİRAR EDİYORLAR

27 Eylül sabahı başlayan Karabağ operasyonu devam ediyor. Bugüne kadar Fuzuli, Cebrail ve Zengilan kent merkezlerini Ermeni işgalcilerden temizlemeyi başaran Azerbaycan ordusu 130'dan fazla köy ve stratejik yükseklikte de Azerbaycan bayrağını dalgalandırmayı başardı. Cebrail ve Zengilan'ın alınmasının ardından Azerbaycan ordusu Karabağ için stratejik öneme sahip Suşa şehri kuşatmasına başladı. Şehrin çeperlerinde hazırlıklara başlayan Azerbaycan ordusu, Suşa şehrini de alırsa Karabağ operasyonunun en önemli engellerinden biri geçilmiş olacak. Ermenistan ordusunun saldırılarında bugüne kadar 63 sivil yaşamını yitirdi, 298 kişi yaralandı. Sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarda 2 bin 156 ev, 90 apartman ve 398 kamu binası kullanılamaz hale geldi. Azerbaycan ordusu cephede Karabağ yürüyüşüne devam ederken, kurtarılan bölgelerde de alt ve üst yapı çalışmalarına başladı. Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Sugovuşan ve Talış köylerine giden yol yeniden yapılmaya başlandı. Sugovuşan Barajı'ndan Terter ve bölgesindeki köylere 30 yıl sonra su verilmeye başlanacak. Hasar gören su kanalları onarılacak. Zarar gören elektrik ve telefon hatlarının onarılmasına da başlanacak.









ERMENİLER TOPLUCA FİRAR EDİYOR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gece boyunca Ağdere, Fuzuli, Hadrut, Cebrail ve Gubadlı yönlerinde operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği ve Ermeni askerlerinin topluca firar etmeye başladığı bildirildi. Azerbaycan ordusunun ayrıca Ermenistan güçlerinin Fuzuli, Cebrail ve Gubadlı istikametindeki mevzilerine darbeler indirdiği kaydedildi. Bu istikametlerde Azerbaycan ordusu önemli arazi ve yüksekliklerde kontrol sağladı. Azerbaycan ordusu ayrıca dün Ermenistan'a ait 4 insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdi. Üç Ermeni İHA'sı düşürülürken ikisi de teknik araçlarla indirildi.





'PKK ERMENİSTAN İÇİN SAVAŞIYOR'

Azerbaycan ordusu tarafından esir alınan Ermenistan askeri Albert Mikaelyan, PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etti. Mikaelyan, "Kışlada, aralarında Kürt asıllı paralı askerler de dahil 1500 kişi bulunuyordu. Paralı askerler aylık 600 dolar maaş alıyor ve sadece kendi dillerinde konuşuyorlar. 10-15 kişilik gruplara bölünen paralı askerler yerel koşulları öğreniyorlar ve savaşa hazırlanıyorlar " diye konuştu.

13 KÖY DAHA KURTARILDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu Hocavend ilinin Dolanar ve Bünyadlı, Cebrail ilinin Dağ Tumas, Nüsüs, Helefli, Minbaşılı ve Veyselli, Zengilan ilinin Venedli ve Mirzehesenli köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dı " paylaşımında bulundu. Aliyev, Gubadlı ilinin Zilanlı, Kürt Mahrızlı, Muğanlı ve Alakurşak köylerinin de kurtarıldığı müjdesini verdi.