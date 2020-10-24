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    • 24.10.2020 23:00
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    ’dan Pompeo'ya rest: Müttefikimiz

    Seçim sonrası yaygın protestolar ve istifa çağrılarıyla karşı karşıya Devlet Başkanı Aleksandr , ile yaptığı telefon konuşmasında ’un ana müttefikinin olduğunu belirtti.

    İHA
    Lukaşenko ABD'ye rest çekti

    Devlet Başkanı Aleksandr , ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Lukaşenko, ülkesindeki muhalefet kanadı ile sürdürülen diyaloglar hakkında Pompeo'ya bilgi verdi. Görüşmede, ayrıca basınının Devlet Başkanlığı Basın Ofisi'nden edindiği bilgilere göre ikili arasında polemiği yaşandığı öne sürüldü.

    Devlet Başkanı Lukaşenko, Pompeo'ya ana müttefiklerinin Rusya olduğunu ve Rusya'nın içişlerine müdahalede bulunmadığını ifade ettiği belirtildi. Lukoşenko'nun Pompeo'ya ayrıca Rusya ile dış tehditlere karşı ortak hareket etme konusunda işbirliği yaptıklarını aktardığı bildirildi.

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